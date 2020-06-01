Врачи рассказали, какие маски эффективнее

Виктор Ларичев, врач-вирусолог, склоняется к тому, что наиболее эффективны в защите от коронавирусной инфекции строительные респираторы.

«Они как раз, наверное, лучше фильтруют, потому что они специально сделаны из такого материала, который именно пыль задерживает, пыль, которая меньше, чем капли. Медицинская маска пыль не будет задерживать, а вот респиратор будет задерживать», — приводит слова специалиста радиостанция Sputnik.

Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, не согласен с мнением коллеги. Он считает, что строительные респираторы или маски с клапанами — не лучший вариант для ежедневного использования.

Он объяснил, что строительные средства индивидуальной защиты смогут помочь в борьбе с распространением коронавируса, однако это отягощение легких и дыхательной системы. Кроме того, маски с клапанами открываются на выдохе, и если человек заражен, он беспрепятственно выдыхает вирус.

Идеальный вариант для ежедневного использования — медицинские маски, полагает Жемчугов.

«Медицинские гигиенические маски эффективно защищают от капель, которые брызгают при чихании, при кашле, при разговоре. Вирус не сам по себе летает, он всегда абсорбируется на каких-то аэрозолях, частицах. Поэтому (медицинской маски, — ред.) вполне достаточно. Медицинская маска — идеальный вариант (защиты, — ред.) при скоплении людей», — пояснил он.