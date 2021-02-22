Ученые обнаружили смертельную опасность изжоги

Американские ученые обнаружили, что с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), одним из проявлений которой является изжога, связан высокий риск развития рака гортани и пищевода. Это следует из статьи, опубликованной в журнале Американского онкологического общества Cancer.

Гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью страдают 20–40% взрослого населения развитых стран. Эксперты отмечают, что заболевание возникает, когда кислотный желудочный сок забрасывается в пищевод.

В результате изжога вызывает повреждения тканей пищевода и гортани, а при длительном воздействии может привести к развитию рака. Исследование проводили еще в 1996 году. Тогда были обследованы 3,5 миллиона человек в возрасте от 50 до 71 года. Через 16 лет после окончания исследования ученые проанализировали данные 490 605 участников.

Выяснилось, что у 107 258 человек изначально была ГЭРБ. Через 16 лет у 931 из них развилась аденокарцинома пищевода, у 301 — плоскоклеточная карцинома пищевода, а у 876 — плоскоклеточная карцинома гортани.

«Одного этого исследования недостаточно, чтобы установить ГЭРБ как фактор риска рака и других заболеваний. Необходимы дальнейшие действия, чтобы оценить, изменит ли ситуацию лечение, направленное на симптомы ГЭРБ», — говорится в сообщении руководителя исследования доктора Кристиана Абнета.

Пока исследование носит предварительный характер и больше служит для привлечения внимания к такому опасному симптому.