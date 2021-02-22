Названы продукты, вызывающие рак

Ряд продуктов, которые так популярны в употреблении у людей, способны вызвать рак. Об этом рассказал профессор, доктор химических наук, научный консультант компании «Интерлаб» Яков Яшин.

«Когда вы готовите мясные или мучные блюда и нагреваете продукты выше 120°С, в них начинают образовываться два типа канцерогенных веществ. Они вызывают в наших клетках мутации и способствуют развитию рака», — объяснил он газете «Аргументы и факты».

Поэтому также, по словам эксперта, лучше не есть чипсы, копченное мясо, колбасу и мясные изделия с корочкой. Однако существуют продукты, обладающие выраженной пртивораковой активно­стью.

Профессор отметил, что самый распространенный рак у женщин — опухоли молочной железы. Затормозить развитие опухоли помогут вещества, содержащиеся в семени льна. Также для женщин полезны брокколи и другие виды капусты. Эти продукты желательно употреблять и мужчинам. От рака также защищает красное вино, зеленый чай, куркума. какао, ягоды, фрукты, овощи, оливковое масло, красная рыба, креветки, тыква и репа.