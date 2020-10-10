Ученые обнаружили причину осложнений COVID-19 у молодых

Ученые из Университета Бергена обнаружили, что иммунное заболевание может осложнять протекание коронавирусной инфекции у молодежи. Специалисты изучили факторы, которые препятствуют возможностям иммунной системы отвечать на распространение вируса по организму.

Оказалось, что у 10% пациентов с тяжелыми симптомами COVID-19 в крови присутствовали специфические антитела. Они как раз действовали в качестве подавляющих веществ для интерферонов, то есть белков. Информация об этом появилась на сайте Verdens Gang.

Таким образом, организм сам препятствует работе белков, которые выделяются клетками, чтобы уничтожить вирус.

Авторы исследования отметили, что о такой иммунной проблеме пациенты могут даже не подозревать. Ученые считают, что эти данные позволяют сделать выводы о причинах развития осложнений у пациентов, не входящих ни в одну из групп риска.

Ранее ученые назвали новые симптомы коронавирусной инфекции. Среди них повышенная утомляемость, боль в мышцах и волдыри. Все зависит от возраста пациента и особенностей его организма.