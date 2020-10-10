Ученые назвали новые симптомы коронавирусной инфекции

Повышенная утомляемость, боль в мышцах и волдыри на ногах могут указывать на то, что человек болен COVID-19. Симптомы при заражении коронавирусом у пациентов проявляются по-разному, в зависимости от нескольких факторов.

Об этом сообщило Daily Mail со ссылкой на доклад британских ученых для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE).

В документе сказано, что симптомы при заражении новым типом коронавирусной инфекции могут проявляться по-разному. Все зависит от возраста пациента и особенностей его организма.

Ученые направили свои исследования в Минздрав Великобритании, но ведомство решило не вносить новые симптомы в список индикаторов заражения коронавирусом. От этого решили отказаться, чтобы не перегружать центры тестирования.

Официально признанными симптомами заболевания в стране сейчас считаются высокая температура, потеря или изменение обоняния, а также продолжительный кашель. С начала пандемии в Великобритании зафиксировали более 570 новых случаев заражения коронавирусом. За все время в стране скончались свыше 42 тысяч человек.

«Газета.ru» напомнила, что за все время в мире заболели более 37 миллионов человек. Из них почти 28 миллионов выздоровели, еще около 1,1 миллиона скончались. Активно зараженными сейчас остаются почти 8,2 миллиона человек, из них 68,4 тысячи пациентов находятся в тяжелом состоянии.