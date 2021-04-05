facebook_pixel
    05 апреля 2021, 12:45

    Ученые обнаружили, что солнечные лучи убивают коронавирус

    Полина Петрова

    Международная команда исследователей из Швейцарии, США и Великобритании в результате исследований выяснила, что солнечные лучи убивают коронавирусную инфекцию, написал журнал The Journal of Infectious Diseases.

    Ученые обнаружили, что солнечные лучи убивают коронавирус

    Уточняется, что РНК вируса разрушается под воздействием ультрафиолетового излучения. Это происходит в восемь раз быстрее, чем считалось ранее. Специалисты уверены, что для полной инактивации инфекции нужно воздействовать на нее ультрафиолетом в течение примерно 20 минут, сообщило ИА Nation News.

    Недавно директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о самых смешных слухах вокруг «Спутника V». Одним из них оказался миф о том, что российские хакеры выкрали план создания вакцина от коронавируса у компании AstraZeneca. Он отметил, что гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил в Twitter и предложил «отдать долг». С помощью компонента вакцины из РФ можно было бы повысить эффективность препарата.