Ученые обнаружили, что солнечные лучи убивают коронавирус

Международная команда исследователей из Швейцарии, США и Великобритании в результате исследований выяснила, что солнечные лучи убивают коронавирусную инфекцию, написал журнал The Journal of Infectious Diseases.

Уточняется, что РНК вируса разрушается под воздействием ультрафиолетового излучения. Это происходит в восемь раз быстрее, чем считалось ранее. Специалисты уверены, что для полной инактивации инфекции нужно воздействовать на нее ультрафиолетом в течение примерно 20 минут, сообщило ИА Nation News.

Недавно директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о самых смешных слухах вокруг «Спутника V». Одним из них оказался миф о том, что российские хакеры выкрали план создания вакцина от коронавируса у компании AstraZeneca. Он отметил, что гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил в Twitter и предложил «отдать долг». С помощью компонента вакцины из РФ можно было бы повысить эффективность препарата.