Ученые объяснили, как чай влияет на коронавирус в полости рта

Для уничтожения вируса нужно в течение 10 секунд подержать горячий чай во рту. Этого времени достаточно, чтобы титр инфекции в слюне ощутимо уменьшился. Эту информацию подтвердили специалисты из России, информирует «ПолитРоссия».

По словам экспертов, в чае содержатся дубильные вещества. Они способны разрушать белок вокруг вируса, помогающий ему проникнуть внутрь клетки. Одно из них называется танином. Чем чай крепче, тем больше его концентрация.

Хоть употребление этого напитка и дает хороший результат, его нельзя использовать его для излечения от COVID-19. Дело в том, что нескольких минут действия чая недостаточно для того, чтобы полностью побороть инфекцию в организме.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Сергей Балахонов объяснил, что коронавирус может полностью отступить, если иммунитет к инфекции появится у 90% жителей Земли.