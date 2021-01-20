Ученый назвал условие, при котором коронавирус полностью исчезнет

Коронавирус может полностью отступить, если иммунитет к инфекции появится у 90% жителей Земли. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, профессор Сергей Балахонов.

Он рассказал в интервью «Российской газете», что коллективный иммунитет складывается из постинфекционного и вакцинального. Первый формируется в результате заражения, второй — после иммунизации.

«Чтобы цепочка заражений прервалась, иммунитетом к коронавирусу должно обладать 65-70% популяции, а еще лучше — до 90%», — пояснил Балахонов, директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока.

В последнем случае речь может идти о полном избавлении от патогена, ведь он не будет существовать вне восприимчивого организма.

Профессор отметил, что, по предварительным данным, иммунитет после вакцинации более стойкий и выраженный, чем после болезни. Это объясняется тем, что во время инфекционного процесса «ряд белков вируса подавляет ответные иммунные реакции человеческого организма и препятствует формированию иммунитета». Вакцины содержат лишь очищенные иммуногенные компоненты, которые важны для нейтрализации SARS-CoV-2.

Балахонов скептически оценил возможность полного исчезновения коронавируса. Он считает, что в будущем эта инфекция станет такой же обыденной частью жизни, как грипп.

Академик РАН и РАМН Лео Бокерия напомнил, что часть специализированных медучреждений перепрофилировали для лечения больных COVID-19. Он призвал не забывать о лечении других болезней во время пандемии.