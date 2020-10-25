Ученые назвали витамин, помогающий похудеть

Австрийские ученые из Венского медицинского университета считают, что витамин А обладает жиросжигающими свойствами. Он преобразует белый жир в бурый при холодных температурах.

В период холодов организм начинает увеличивать запасы витамина А. Благодаря этому запускается синтезирование бурого жира, повышающего метаболическую активность и потребление энергии. Информация об этом появилась на сайте MedicalXpress. Больше всего в человеческом теле находится белого жира. Ему свойственно откладываться на боках, в области бедер и живота.

«Наши результаты показывают, что витамин А играет важную роль в функции жировой ткани и влияет на глобальный энергетический обмен», — говорится в сообщении.

Тем не менее ученые предупреждают, что не надо из-за этого употреблять витамины А в больших количествах, особенно если врач их не прописывал. Важно, чтобы вещество попадало в организм в нужное время и в нужные клетки. Ученые планируют дальше исследовать влияние холода на жир для борьбы с лишним весом, уточняет ИА Nation News.

Ранее диетолог рассказала, какое мясо считается самым полезным для иммунитета.