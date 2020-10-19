Россиянам назвали самое полезное для иммунитета мясо

Куриное филе полезно для здоровья, а также этот вид мяса идеально подходит для укрепления иммунитета. Такое мнение выразила диетолог Светлана Фус.

Как сообщила диетолог на своей странице в Instagram, мясо кур — это один из лучших источников белка. Именно белок нужен человеку для получения аминокислот, которые принимают участие в построении костей, мышц, кожи, элементов крови, мозга, остальных тканей, отметила Фус. Ее слова приводят «Невские новости». Недостаток аминокислот влияет на иммунную систему человека, объяснила диетолог.

«При дефиците каких-либо аминокислот наши иммунные клетки, которые синтезируют иммуноглобулины, просто не в состоянии выработать их в нужном для иммунного ответа количества», — цитирует Фус ИА Nation News.

Помочь поддержать свой иммунитет в холодное время года и чувствовать себя бодрее помогут витамины, которые уже сейчас следует начать добавлять в свой рацион, считает диетолог, гастроэнтеролог Светлана Незванова. Так, на помощь в укреплении иммунитета придет витамин С. Кроме того, зимой организму особенно необходим витамин D. При этом врач призвала не злоупотреблять витаминными добавками, поскольку это может грозить опасной передозировкой.