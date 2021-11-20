Ученые назвали популярную добавку, которая повышает риск развития рака на 91%

Выяснилось, что одновременный прием микроэлемента селена и витамина E повышает риск развития рака простаты у мужчин на 91%. Об этом сообщила британская газета Express, сославшись на исследование Journal of the National Cancer Institute.

К участию в эксперименте привлекли более 35 тысяч добровольцев. Примечательно, что сначала ученые планировали оценить потенциальную пользу пищевых добавок для профилактики онкологии. Однако полученные результаты были противоположными тем, которых ожидали исследователи, и эксперимент пришлось остановить. Дело в том, что некоторые добавки, напротив, вызывали раковые опухоли, а не защищали от их появления.

Отмечается, что селен не оказывал отрицательное влияние на организмы тех пациентов, у которых изначально содержалось небольшое количество этого микроэлемента. Но испытуемые с высокой концентрацией селена, принимая его в дополнительных дозах, на 91% увеличивали шансы появления рака простаты.

По словам китайских ученых, им удалось найти способ для лечения карциномы простаты. Это оказалось возможным благодаря паразиту Toxoplasma gondii.