Китайские ученые нашли новый способ лечения рака

Китайские ученые смогли выяснить, что паразит Toxoplasma gondii хорошо помогает в борьбе со злокачественными заболеваниями. По данным издания Journal for ImmunoTherapy Cancer, исследованием занимались онкологи из Университета Нинбо и Сельскохозяйственного университета Шаньси.

Такой способ лечения рака медики назвали эффективным. По их словам, паразит, живущий в клетках хозяина, способен вырабатывать большое количество белков для противодействия его иммунной защите. Для эксперимента был использован мутантный штамм Toxoplasma gondii с ограниченной способностью к размножению.

Паразит был введен с помощью инъекции в не имеющие воспаления и не провоцирующие иммунный ответ раковые клетки мышей. На месте укола началось воспаление. Медики зафиксировали увеличение эффективности контрольных точек. Благодаря этому выживаемость мышей повысилась, но самое важное, что рост новообразований замедлился.

Сейчас у ученых большие планы. В ближайшее время они намерены разработать аналогичный метод лечения для людей. По предварительным данным, таким способом можно будет лечить карциному простаты и разные опухоли у детей.

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