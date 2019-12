Ученые назвали пользу для здоровья от прерывистого голодания

Прерывистое голодание положительно влияет на умственные способности человека и увеличивает продолжительность жизни. К такому выводу пришли ученые Национального института по проблемам старения (США).

Результаты их исследования опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine. Специалисты объяснили, что периодическое ограничение в питании помогают человеку лучше справляться со стрессом, противостоять болезням.

Когда возникает дефицит калорий, то организм утилизирует старые, нефункционирующие клетки и преобразует их в глюкозу. Она используется для выработки энергии. Также ее можно получить и из жирных кислот. Это приводит к уменьшению нагрузки на опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистую систему. Ученые утверждают, что подобный режим питания снижает риски развития диабета и ожирения больше, чем любая низкокалорийная диета.

«В ближайшее время нужно рассмотреть возможность добавления информации о прерывистом голодании в учебные планы медицинских школ наряду со стандартными советами о здоровом питании и физических упражнениях», — заявил один из авторов исследования Марк Маттсон.

Прерывистое голодание основывается на частичном ограничении времени приема еды. То есть питание может быть ежедневным, но в ограниченном периоде времени. Например, с 08:00 до 14:00. Другой вариант — делать два разгрузочных дня в неделю. Об этом написало РИА «Новости».

Ранее известный хоккеист Вячеслав Фетисов рассказал о диете советских спортсменов.