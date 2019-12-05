Фетисов раскрыл диету советских чемпионов

Сильная хоккейная команда должна состоять из талантливых игроков, но многое зависит и от условий тренировок и жизни: качество восстановления после игр, питание и так далее. Известный хоккеист Вячеслав Фетисов раскрыл «360» диету советских чемпионов и рассказал, чем питались игроки «Красной машины».

Фетисов рассказал, что хорошее питание — одно из условий, которое поставили игроки «Красной машины». Руководство сборной СССР должно было организовать достойное питание, так как спортсмены 11 месяцев в году жили на сборах.

Простой распорядок: с утра — яичница, творог, кефир, чай, булочка. Обед — мясо, первое, второе, компот. Пироженки были постоянно Вячеслав Фетисов.

Фетисов также вспомнил первую поездку в Канаду в феврале 1974 года. Команду привезли в пятизвездочный отель, где игроков удивило наличие клубники и фруктов в феврале. Также их поразили стейки. Кроме того, спортсмены впервые увидели 100-канальный телевизор, поразились хрустальным люстрам, наличию биде и 15-тысячному стадиону.

Алкоголем советские хоккеисты не злоупотребляли. Максимум, который могли позволить себе спортсмены в свободное от игр и подготовки время, это пиво и шампанское.

Мы тяжелые напитки не пили. Иначе мы бы столько не выигрывали. У нас был закон: если мы готовимся к чемпионату мира, Олимпийским играм, то за два-три месяца запрет. Не дай бог кто нарушит, мы бы сами ему голову оторвали. Мы очень ответственно к этому относились — если договорились, значит, должны соблюдать Вячеслав Фетисов.

Победы «Красной машины» показаны в сериале «Слава». Он рассказывает о жизни Вячеслав Фетисова в сборной, его поездке в США и профессиональной деятельности. Сериал можно увидеть на телеканале «360» 8 декабря, начало в 21:00.