Ученые назвали необычный симптом коронавируса

Ученые Международной лиги и Американской академии дерматологии назвали необычный симптом коронавируса. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

Таким симптомом является покраснение и воспаление кожи на ногах. Со стороны это похоже на обморожение и может длится около месяца. В редких случаях симптом может продлиться несколько месяцев.

За все время пандемии он зафиксирован у 16% пациентов. В основном воспаление кожи протекает в легкой форме и не имеет последствий.

Ранее врачи рассказали, как может проявляться бессимптомный ковид. У него существуют определенные признаки.

В первую очередь это может быть постоянное ощущение усталости. Человек может не ощущать себя больным, но при этом страдать от упадка сил.

Также потеря обоняния может говорить о наличии вируса в организме. Еще возможны расстройство желудка и покраснение и жжение в области глаз. Последнее можно легко перепутать с конъюнктивитом.

Все это не говорит о том, что вы обязательно заразились коронавирусом, но лучше сделать тест.