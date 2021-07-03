Врачи назвали пять признаков бессимптомного течения ковида

Врачи рассказали, как может проявляться бессимптомный ковид. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

В первую очередь это может быть постоянное ощущение усталости. Человек может не ощущать себя больным, но при этом страдать от упадка сил.

Также потеря обоняния может говорить о наличии вируса в организме. Еще возможны расстройство желудка и покраснение и жжение в области глаз. Последнее можно легко перепутать с конъюнктивитом.

Все это не говорит о том, что вы обязательно заразились коронавирусом, но лучше сделать тест.