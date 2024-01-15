Здоровье 15 января 2024, 04:37 Ученые назвали недорогой препарат, повышающий шансы на успешный отказ от курения в два раза Addiction: цитизин в два раза увеличивает шансы на успешный отказ от курения Unsplash

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Недорогой растительный препарат цитизин в два раза увеличивает шансы на успешный отказ от курения, он может быть эффективнее никотинозаместительной терапии. Исследование опубликовали в журнале Addiction.

Цитизин — это соединение растительного происхождения, которое входит в состав недорогого болгарского препарата. Ученые объединили выводы восьми исследований с шестью тысячами пациентами и выяснили, что у участников исследования, принимавших цитизин, шансы бросить курить были выше более чем в два раза, чем у принимавших плацебо.

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Некоторые исследования доказали, что цитизин превосходит по результатам никотинозависимую терапию.

Десятиминутные занятия быстрой ходьбой помогут бросить курить, заявили австрийские ученые из Университета Инсбрука после проведенного исследования. Быстрая ходьба как на улице, так и в помещении, значительно снизила тягу участников эксперимента к курению.