Здоровье 29 декабря 2023, 15:40 Ученые из Университета Инсбрука: быстрая ходьба поможет бросить курить

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Австрийские ученые из Университета Инсбрука провели исследование и выяснили, что десятиминутные занятия быстрой ходьбой помогут бросить курить. Об этом сообщил сайт springer.com.

В ходе эксперимента исследователи установили, что быстрая ходьба как на улице, так и в помещении, значительно снизила тягу участников к курению. Также у людей уменьшалось желание есть вредную пищу и приходило в норму психологическое состояние.

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Как сообщили «Дни.ру», полученные результаты помогут разработать механизм, который в будущем поспособствует максимально комфортному отказу от вредной привычки.