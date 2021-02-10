Ученые назвали кофе профилактикой сердечной недостаточности

Болезнь сердца происходит, когда нарушается кровоснабжения, вызванное накоплением жирных веществ. Ученые выяснили, что употребление кофе может снизить риск развития сердечных заболеваний в более позднем возрасте. Об этом написала газета Exspress.

Если не лечить ишемическую болезнь сердца, то она приведет к сердечной недостаточности, когда сердце изо всех сил пытается перекачивать кровь по телу.

Однако ученые из Американской кардиологической ассоциации смогли выяснить, что ежедневное употребление хотя бы одной или нескольких чашек кофе с кофеином может защитить от хронической сердечной недостаточности.

Эксперты рекомендуют пить обычный черный кофе, потому что латте или капучино, может быть калорийным из-за добавления сахара.

«Три исследования показывают, что употребление кофе связано со снижением риска сердечной недостаточности, кофе может быть частью здорового рациона питания, если пить без добавления сахара и жирных молочных продуктов, таких как сливки», — сказала доктор Пенни Крис-Этертон из университета штата Пенсильвания.

При этом она отметила, что нет возможности доказать причинно-следственную связь.

Ученые рекомендуют пить кофе в умеренных количествах, чтобы для сердца была польза. Кроме того, кофеин является стимулятором, поэтому чрезмерное употребление может быть проблематичным, вызывая нервозность и проблемы со сном. Тем не менее именно кофе с кофеином имеет такие полезные свойства.