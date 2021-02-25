Врач развенчал популярный миф о жвачке

Российский врач-диетолог Алина Будаковская опровергла опасность проглатывания жвачки. По ее словам, никакого вреда для организма не будет.

«Жвачка мягкой консистенции, ее компоненты действительно не перевариваются в желудочно-кишечном тракте и выходят транзитом естественным путем», — заявила она в эфире телеканала «Москва 24».

При этом врач заметила, что не надо использовать жевательную резинку для борьбы с неприятным запахом изо рта. Ведь он может сигнализировать о различных заболеваниях. В том числе запах может стать признаком хеликобактерной инфекции желудка, которая может развиться в язву.

Специалист посоветовала не использовать жвачку более десяти минут. Ведь из-за нее можно лишиться зубной пломбы и спровоцировать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Резинка также может вызывать перенапряжение жевательных мышц. Это в итоге приведет к головным болям и асимметрии лица.

Для отбеливания зубов можно использовать не только зубные пасты, порошки, но еще и отдельные продукты. Их назвала диетолог Анна Белоусова.