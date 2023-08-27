Здоровье 27 августа 2023, 22:32 Ученые назвали диету, которая снизит риск развития болезней сердца The Guardian: исключение соли из рациона понижает риск заболеваний сердца на 20% Freepik

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Исключение соли из рациона способно снизить риск развития сердечных заболеваний на 20%. Об этом сообщила газета The Guardian.

В материале привели сведения из британского Biobank, где внесены данные о здоровье и повседневных привычках 500 тысяч британцев.

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Исследователи проанализировали имеющуюся информацию. Они выяснили, что у людей, придерживающихся несоленой диете, шанс возникновения фибрилляции предсердий и других сердечных заболеваний на 18% ниже, чем у любителей соленого. У тех, кто добавляет мало соли в еду, риск таких болезней снижен на 15%.

Фибрилляция предсердий (ФП) — это нарушение ритма, при котором сердце бьется с опасной частотой. Недуг вызывает у пациентов быструю усталость, одышку, головокружение и другие симптомы. У людей с таким заболеванием повышена вероятность инсульта в пять раз. В России ФП страдают два с половиной миллиона человек.

Ранее диетолог Анна Кривошеева рассказала, какой продукт снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.