Здоровье 23 августа 2023, 18:44 Врач Кривошеева: кедровые орехи снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний

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Регулярное употребление кедровых орехов способно снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщила врач-эндокринолог, диетолог Анна Кривошеева в беседе с Life.

По словам специалиста, в продукте содержится большое количество железа, кальция, магния и цинка. Эти микроэлементы укрепляют сердце, улучшают работу мозга и защищают иммунитет.

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Диетолог отметила, что диета с содержанием кедровых орехов также предотвращает развитие аритмии и инсультов.