Ученые нашли связь между артериальным давлением и температурой в доме

Ученые обнаружили связь между артериальным давлением у человека и температурой в доме. Как показало исследование, чем ниже температура в доме, тем выше у человека кровяное давление.

В исследовании специалистов из Университетского колледжа Лондона приняли участие порядка 4,7 тысячи человек, сообщило издание Express. В их домах сначала измеряли температуру, а после этого мерили давление у добровольцев.

Как показали результаты исследования, у тех, кто жил в самых прохладных домах, артериальное давление в среднем было около 126/74 миллиметра ртутного столба. У добровольцев, в чьих дома температура была более высокая, давление было ниже — 121/70 миллиметра ртутного столба.

Для снижение риска инсульта нужно соблюдать несколько несложных правил. Одна из основных рекомендаций — следить за своим рационом. В первую очередь, надо отказаться от чрезмерного употребления соли. Также лучше сократить потребление, колбасы, копченостей из мяса и рыба, чипсов. Зато специалисты рекомендуют употреблять больше овощей, фруктов, жирной рыбы, подсолнечного, рапсового, кукурузного масел, миндаля, авокадо.