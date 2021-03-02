Названы способы снизить риск инсульта

Для снижение риска инсульта нужно соблюдать правила. Среди них эксперты из Гарвардской медицинской школы. Одна из основных рекомендаций — следить за своим рационом.

В первую очередь, надо отказаться от чрезмерного употребления соли, написало издание Express. Также лучше сократить потребление, колбасы, копченостей из мяса и рыба, чипсов. Зато специалисты рекомендуют употреблять больше овощей, фруктов, жирной рыбы, подсолнечного, рапсового, кукурузного масел, миндаля, авокадо.

Еще врачи советуют регулярно заниматься спортом. Таким образом удастся снизить риск ожирения. Оно напрямую связано с артериальным давлением.

Кроме того, лучше бросить курить. Эта привычка может привести ко повышенному артериальному давлению, увеличивает риск инсульта. Курение в целом наносит большой вред организму.

Тем, кто хочет сбросить вес, врачи рекомендовали следить за своим режимом сна. Его недостаток приводит к тому, что человек не может похудеть. Кроме того, если спать меньше положенного, то можно увеличить риск возникновения инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний.