Ученые нашли причастный к возникновению болезни Альцгеймера ген

Новой мишенью для терапии болезни Альцгеймера может стать протоонкогеном SPI1. Он регулирует активность генов микроглии, которые представляют собой иммунные клетки в головном мозге. Об этом в своем исследовании сообщили американские ученые из Школы медицины Маунт-Синай.

Специалисты использовали образцы свежей ткани мозга, полученной при помощи биопсии или вскрытии 150 доноров, здоровых или страдающих от болезни Альцгеймера, сказано в статье Nature Genetics. После этого авторы исследования выделили микролгию и секвенировали ДНК. Благодаря этому у них получилось выяснить роль гена SPI1.

Изменение активности SPI1 меняет работу многих других генов, отмечают авторы исследования. Из-за этого изменяется деятельность микроглии. SPI1 ранее был известен как протоонкоген. Мутация в нем могла привести к появлению рака.

Невролог американской клиники Мейо Грегори Дей дал советы людям, у которых в семейном анамнезе есть родственники с альцгеймером или с деменцией. Он рассказал, как снизить риск развития болезней, связанных с потерей памяти.