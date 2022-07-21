Американский невролог Дей рассказал, как снизить риск развития деменции

Невролог клиники Мейо (США) Грегори Дей дал советы людям, у которых в семейном анамнезе есть родственники с «альцгеймером» или с деменцией, как снизить риск развития болезней, связанных с потерей памяти. Об этом написало издание Medicalxpress.

По словам эксперта, причин развития болезни Альцгеймера и деменции множество — от гипертонии до плохой наследственности. Для того, чтобы снизить риск появления этих заболеваний, необходимо регулярно стимулировать работу мозга.

Врач советует заниматься работой, требующей умственной концентрации. Например, решение головоломок, по его словам, снижает риск возрастного ухудшения когнитивных функций, сообщил «Ридус».

Также Дей советует постоянно интересоваться чем-то новым и получать знания в новых областях.

«Не переставайте получать новые знания и навыки даже в пожилом возрасте. Это предотвращает повреждение клеток, которое может привести к нарушениям в мозге, вызывающим слабоумие и болезнь Альцгеймера. Именно поэтому быть вечным студентом очень полезно», — сказал он.

К тому же невролог рекомендует вести здоровый образ жизни, правильно питаться, поддерживать здоровый вес, высыпаться и регулярно заниматься физическими упражнениями. Не лишним будет и частое общение с другими людьми, резюмировал Дей.