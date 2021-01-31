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    31 января 2021, 13:34

    Ученые нашли иммунитетное преимущество у тяжело переболевших COVID-19

    Алена Макаренко

    Переболевшие COVID-19 в тяжелой форме получили более сильную и длительную иммунную защиту от повторного заражения коронавирусом, чем те, кто перенес инфекцию в легкой форме. Такой вывод сделали исследователи из Института иммунологии Ла-Хойи. Об этом говорится в их статье в научном журнале Science Immunology.
    Ученые нашли иммунитетное преимущество у тяжело переболевших COVID-19

    Ученые изучили образцы крови 39 человек с коронавирусом и 10 непереболевших. Пациенты сдали свои образцы еще до пандемии.

    Исследователи изучили экспрессию отдельных генов более чем 80 тысяч CD8+Т-клеток. Это иммунные клетки, разрушающие инфицированные клетки. Их «память» несет особую ценность для защиты организма от повторного заражения.

    Существует связь между работой Т-клеток и серьезностью протекания заболевания. У людей с легкой формой коронавируса эти клетки имеют признаки «истощения» Т-лимфоцитов. Соответственно, они менее эффективны после получения сильной стимуляции иммунной системы. В связи с этим шансы приобрести долгосрочный иммунитет оказываются минимальными, считают ученые.

    У людей, переболевших COVID-19 в тяжелой форме, «истощения» Т-лимфоцитов не наблюдалось. Значит, эти пациенты, с большой долей вероятности получат более сильную защиту. Таким образом, люди по-разному реагируют на SARS-CoV-2.

    В дальнейшем ученые планируют оценить Т-клетки в тканях легких, чтобы увидеть их реакцию на вирус.

    Последние сутки в России принесли 18 359 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Общее число заболевших в стране возросло до 3 850 439.