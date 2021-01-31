Ученые нашли иммунитетное преимущество у тяжело переболевших COVID-19

Ученые изучили образцы крови 39 человек с коронавирусом и 10 непереболевших. Пациенты сдали свои образцы еще до пандемии.

Исследователи изучили экспрессию отдельных генов более чем 80 тысяч CD8+Т-клеток. Это иммунные клетки, разрушающие инфицированные клетки. Их «память» несет особую ценность для защиты организма от повторного заражения.

Существует связь между работой Т-клеток и серьезностью протекания заболевания. У людей с легкой формой коронавируса эти клетки имеют признаки «истощения» Т-лимфоцитов. Соответственно, они менее эффективны после получения сильной стимуляции иммунной системы. В связи с этим шансы приобрести долгосрочный иммунитет оказываются минимальными, считают ученые.

У людей, переболевших COVID-19 в тяжелой форме, «истощения» Т-лимфоцитов не наблюдалось. Значит, эти пациенты, с большой долей вероятности получат более сильную защиту. Таким образом, люди по-разному реагируют на SARS-CoV-2.

В дальнейшем ученые планируют оценить Т-клетки в тканях легких, чтобы увидеть их реакцию на вирус.

Последние сутки в России принесли 18 359 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Общее число заболевших в стране возросло до 3 850 439.