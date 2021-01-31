Число новых выявленных случаев COVID-19 упало после трех дней стабильности

Последние сутки в России принесли 18 359 случаев коронавируса в 84 регионах. Числа теперь идут на спад: до этого три дня подряд показатель держался на уровне более 19 тысяч. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Прирост новых случаев составил 0,48%.

За минувшие 24 часа в Москве инфекцию подхватили 2284 жителя. В Санкт-Петербурге выявлено 2160 новых случаев, а в Московской области — 1082. Следом идут Нижегородская (464) и Воронежская (375) области. Наименьший среднесуточный прирост зафиксирован в Ненецком автономном округе — пять местных жителей.

Общее число заразившихся граждан возросло до 3 850 439.

За последние сутки умерли 485 соотечественников, а выздоровели 20 040 человек. Доля вылечившихся возросла до 85,7% от общего числа заразившихся. С начала пандемии борьба с болезнью завершилась 73 182 летальными исходами, из больниц выписались 3 300 004 россиянина.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за минувшие 24 часа составило 500 985 человек. Общее число инфицированных превысило 101,56 миллиона. Основная часть заболевших (57%) приходится на Северную и Южную Америки.

Более 140 тысяч жителей Московской области прошли вакцинацию от коронавируса. Сейчас ситуацию можно назвать управляемой, заявил губернатор Андрей Воробьев. При такой динамике в регионе скоро снимут все оставшиеся ограничения.