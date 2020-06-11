Ученые нашли эффективный способ победить пандемию

По мнению ученых, одних ограничительных мер не хватит, чтобы сдержать новые вспышки коронавируса. Они выразили уверенность, что с пандемией до изобретения вакцины позволит справиться ношение масок, социальное дистанцирование и некоторые ограничения.

Базовый показатель репродукции (БПР или R0) является одним из ключевых показателей способности патогена вызвать эпидемию или пандемию. Он равен среднему числу лиц, которых заражает носитель инфекции. БПР оценивается для SARS-CoV-2 от 2 до 6,47. Показатель должен быть ниже единицы, чтобы пандемия замедлилась.

Ранее американские специалисты провели исследование и выяснили, как группа крови человека влияет на его психическое состояние, здоровье и алкогольную зависимость. Выяснилось, что больше всего от пристрастия к алкоголю страдают люди со второй группой крови.