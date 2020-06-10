Ученые нашли связь между группой крови и алкоголизмом

По данным издания, специалисты наблюдали за американцами и японцами, которые страдают алкоголизмом. Выяснилось, что больше всего от пристрастия к алкоголю страдают люди со второй группой крови.

Ученые связали это с особенностями работы надпочечников, из-за которых люди ощущают недостаточный уровень глюкозы в крови и пытаются компенсировать его алкоголем.

Специалисты посоветовали людям со второй группой крови пить красное вино в умеренных количествах. Отмечается, что оно способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта и растворению холестериновых бляшек на стенках кровеносных сосудов.

«Экспресс газета» добавила, что обладатели первой группы крови были признаны наиболее устойчивыми к алкогольной зависимости.