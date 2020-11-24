Ученые нашли блокирующее коронавирус вещество

Швейцарские ученые провели исследования и нашли препараты, способные блокировать попадание в клетки таких вирусов, как SARS-CoV-2. Вещества оказались в 500 раз более эффективными, чем используемые сейчас лекарства.

Результаты работы ученых Университета Женевы в Швейцарии опубликовал журнал Chemical Science. Чтобы попасть внутрь клеток, вирусы пользуются механизмом клеточного поглощения, опосредованного тиолами. Это аналог спиртов, где вместо атома кислорода находится атом серы. Благодаря тиолам вирус может проникнуть в клетку.

Ученые начали искать потенциальные ингибиторы, которые могли бы быть эффективны в случае с коронавирусом. В итоге они обнаружили вещества, которые в 500 раз успешнее справляются с инфекцией, чем реагент Эллмана. Ранее реагент использовали, чтобы найти тиоловые группы. Исследования показали, что один из ингибиторов способен заблокировать проникновение SARS-CoV-2 в клетки.

Специалисты университета считают, что результаты тестов помогут создать новые препараты против вирусов. Ранее сотрудники Института молекулярной вирусологии медицинского центра Университета Ульма сообщили, что употребление рябины, гранатового сока и зеленого чая предотвращает заражение коронавирусом.