Россиянам назвали ингредиенты для приготовления противоковидных напитков
Ученые Института молекулярной вирусологии медицинского центра Университета Ульма выяснили, что употребление рябины, гранатового сока и зеленого чая предотвращает заражение коронавирусом. Life рассказал, какие напитки можно приготовить на основе этих продуктов.
По словам специалистов, высокое содержание полифенолов, природных антиоксидантов, объединяет зеленый чай и черноплодную рябину. Уточняется, что полифенолы связывают и выводят из организма вещества, которые губительно действуют на неспецифические клетки, провоцируя воспаление и старение.
Гранатовый сок и рябина имеют большое количество дубильных веществ и эфирных масел. Они обладают бактерицидным и вирусостатическим действиями. Помимо прочего, все три вещества содержат много цинка.