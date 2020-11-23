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    23 ноября 2020, 17:29

    Россиянам назвали ингредиенты для приготовления противоковидных напитков

    Полина Петрова

    Ученые Института молекулярной вирусологии медицинского центра Университета Ульма выяснили, что употребление рябины, гранатового сока и зеленого чая предотвращает заражение коронавирусом. Life рассказал, какие напитки можно приготовить на основе этих продуктов.
    Россиянам назвали ингредиенты для приготовления противоковидных напитков

    По словам специалистов, высокое содержание полифенолов, природных антиоксидантов, объединяет зеленый чай и черноплодную рябину. Уточняется, что полифенолы связывают и выводят из организма вещества, которые губительно действуют на неспецифические клетки, провоцируя воспаление и старение.

    Гранатовый сок и рябина имеют большое количество дубильных веществ и эфирных масел. Они обладают бактерицидным и вирусостатическим действиями. Помимо прочего, все три вещества содержат много цинка.