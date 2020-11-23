Россиянам назвали ингредиенты для приготовления противоковидных напитков

По словам специалистов, высокое содержание полифенолов, природных антиоксидантов, объединяет зеленый чай и черноплодную рябину. Уточняется, что полифенолы связывают и выводят из организма вещества, которые губительно действуют на неспецифические клетки, провоцируя воспаление и старение.

Гранатовый сок и рябина имеют большое количество дубильных веществ и эфирных масел. Они обладают бактерицидным и вирусостатическим действиями. Помимо прочего, все три вещества содержат много цинка.