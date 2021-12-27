Ученые: коронавирус может оставаться в теле человека больше полугода

Коронавирус может проникнуть в большинство органов тела человека, включая мозг и сердце. Более того, SARS-CoV-2 способен сохраняться там больше семи месяцев.

К таким выводам пришли ученые из Национальных институтов здравоохранения (NIH) США. В своем исследовании они провели анализ биоматериалов 44 человек, причиной смерти которых стал COVID-19. Работа ученых была опубликована на сайте Research Square.

«Мы обнаружили устойчивую РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических участков, включая области по всему мозгу, на сроках до 230 дней с появления симптомов», — говорится в материале.

Вирус, как выяснили ученые, «широко распространяется» в организме, даже когда пациент легко или бессимптомно переносит заболевание. При этом исследователи не выявили серьезных воспалений вне легких.

«Наши данные предоставляют доказательства замедленного выведения вируса, но не подтверждают существенного воспаления вне дыхательных путей», — отметили ученые.

Независимые ученые эту работу пока не проверили.

Мощность пятой волны коронавируса будет зависеть от количества привитых и переболевших людей, заявил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачев. По словам вирусолога, штамм коронавируса «омикрон» прежде всего опасен для тех, кто никогда не сталкивался с вирусом.