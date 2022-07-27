Ученые из США придумали жвачку от коронавируса

Группа исследователей из США разработала жвачку, способную остановить распространение коронавируса. Научную работу опубликовали в журнале Molecular Therapy.

Об уникальной разработке также рассказали на сайте Пенсильванского университета в США. Один из авторов разработки отметил, что коронавирус размножается в слюне. Когда зараженный человек кашляет или чихает, вирус распространяется. Чтобы не допустить этого, ученые придумали специальную жвачку, нейтрализующую коронавирус.

«Жевательная резинка позволит нейтрализовать вирус в слюне. Это простой способ исключить такой способ распространения болезни», — объяснил руководить группы Генри Дэниелл (Henry Daniell).

Накануне в Роспотребнадзоре напомнили о необходимости ревакцинации от коронавируса. В ведомстве отметили, что это нужно делать раз в полгода.