Ученые из США объяснили, как секс влияет на продолжительность жизни

В исследовании, которое длилось 11 лет, поучаствовали 15 тысяч человек. Более половины из них занимались сексом не реже одного раза в месяц, а 36% участников — как минимум один раз в неделю, пишет РИА ФАН.

Отмечается, что за 11 лет умерли 228 человек из числа испытуемых. Так, 29 человек скончались от сердечно-сосудистых заболеваний, а 62 — от онкологических. Специалисты пришли к выводу, что активная сексуальная жизнь способствует уменьшению риска преждевременной смерти примерно на 49%. Вероятность умереть от сердечной болезни сокращается на 21%, а от рака — на 69%.

Ранее «360» сообщал, что ученые из Гарвардского университета посоветовали носить медицинские маски даже во время полового акта. Они предупредили, что коронавирусная инфекция может легко передаваться при очень близком контакте. Авторы исследования посоветовали парам избегать поцелуев и принимать душ до и после секса.