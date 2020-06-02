Ученые посоветовали носить маски даже во время секса

Ученые из Гарвардского университета предупредили, что коронавирусная инфекция может передаваться при занятии сексом. Они посоветовали использовать меры профилактики и в спальне.

Как сообщает The Mirror, авторы исследования советуют парам избегать поцелуев, принимать душ до и после секса и даже носить маски во время процесса. В своей работе ученые оценили риски заражения коронавирусом в различных сексуальных сценариев. Так воздержание и мастурбацию они отнести к низкому риску, а секс с людьми к высокому.

«Для некоторых пациентов полное воздержание от личной сексуальной активности невозможно. В этих ситуациях самым безопасным подходом является секс с людьми, с которыми они проводят карантин», — заявили авторы.

На данное исследование авторов сподвигло высказывание коллеги из Таиланда. Он советовал переболевшим COVID-19 не целоваться и воздерживаться от интимной близости около месяца.

Ранее академик РАН высказал свое мнение о том, что коронавирусная инфекция может передаваться половым путем. Он предостерег пары от занятий сексом, если у одного из партнеров есть симптомы ОРВИ.