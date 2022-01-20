Ученые из Японии выяснили, насколько высок риск тяжело заболеть ковидом у курильщиков

Ученые из Японии, специалисты Национального исследовательского центра международного здравоохранения, сделали вывод, что у курящих риск тяжелых последствий заражения коронавирусом, после которых требуется подключение к аппарату ИВЛ, почти в два раза больше, чем у некурящих. Об этом сообщили на телеканале NHK.

При этом курящие женщины особенно тяжело переносят болезнь чаще, чем мужчины. Для них риск в сравнении с некурящими больше в 1,94 раза, а для мужчин — в 1,51 раза, согласно японской статистике.

В исследовании приняли участие примерно 17,6 тысяч заболевших в возрасте от 20 до 80 лет, которых положили в японские больницы. Специалисты отметили, что курение пагубно сказывается на сердце и легких и приводит к появлению хронических заболеваний. Все это делает человека более уязвимым перед инфекциями, в том числе перед коронавирусом.

Ранее эксперты Роспотребнадзора выяснили, что штамм коронавируса «омикрон» наиболее опасен для возрастной группы детей от двух до пяти лет. У них заболевание часто захватывает верхние дыхательные пути и бронхи.