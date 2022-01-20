Самую уязвимую к «омикрону» группу детей назвали в Роспотребнадзоре

Дети в возрасте от двух до пяти лет наиболее подвержены «омикрон»-штамму коронавируса. Об этом заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен он для детей раннего возраста от двух до пяти лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов», — рассказал Горелов в беседе с ТАСС.

Он пояснил, что впервые отмечаются случаи бронхиолита, требующие госпитализации. У каждого третьего ребенка, по его словам, есть диарея.

В группу риска по-прежнему входят люди старше 65 лет, подчеркнул Горелов. У этих людей может тяжело проходить болезнь в силу возраста и сопутствующих заболеваний. Перенесенный во время беременности ковид может отразиться на развитии будущего ребенка, отметил Горелов, ссылаясь на данные зарубежных исследований.

В этом случае у ребенка может отмечаться задержка темпов нервно-психического и физического развития. Однако это обратимая ситуация. Горелов объяснил, что детский организм пластичен, и это состояние можно нивелировать при правильной реабилитации.

В России «омикрон» может вести себя несколько иначе, чем в других странах. На его поведение оказывают влияние климат, питание и генетические особенности населения. Этот штамм опасен тем, что быстро распространяется среди невакцинированных граждан, поэтому необходимо сделать прививку.