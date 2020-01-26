Ученые допустили возможность заражения раком

Канадские ученые сделали шокирующее заявление. Они пришли к выводу, что диабет, ожирение и онкологические заболевания могут передавать от человека к человеку.

Эти болезни всегда считались неифекционными, однако заявление ученые из Канадского института перспективных исследований говорит об обратном, пишет Focus.de.

Сейчас развитие онкологии специалисты связывают с генетической предрасположенностью, образом жизни и факторами окружающей среды. Однако как рассказал профессор Бретта Финли — онкология и другие заболевания могут передаваться через микробиом.

Микробиом — это все микроорганизмы, которые существуют в организме, в том числе на коже. Среди них есть как полезные бактерии, так вирусы и грибки.

Канадские ученые, делая свои выводы, основывались на трех факторах: во-первых, микробиом здоровых людей отличается от микробиома больных раком, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также лабораторные эксперименты показали, что перенесение такого измененного микробиома в здоровый орган приводит к заражению.

Третий фактор, как доказали специалисты, через тесные контакты микробиом может передаваться от человека к человеку.

Заведующий отделением опухолей мягких тканей Московского областного онкодиспансера Денис Сидоров ранее рассказал, что одними из первых симптомов кожных онкологических заболеваний были названы растущие родинки, незаживающие ранки, и пятна, по цвету отличающиеся от веснушек и родинок.