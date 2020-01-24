    24 января 2020, 23:54

    Онколог назвал первые признаки рака кожи

    Анастасия Кукова

    Одними из первых симптомов кожных онкологических заболеваний были названы растущие родинки, незаживающие ранки, и пятна, по цвету отличающиеся от веснушек и родинок. На них следует обращать пристальное внимание, отметил заведующий отделением опухолей мягких тканей Московского областного онкодиспансера Денис Сидоров.
    Онколог назвал первые признаки рака кожи

    Он добавил, что следует следить за состоянием лимфоузлов. Если они увеличились - это тревожный знак. Среди симптомов также отмечены уменьшение веса и снижение аппетита. Должно насторожить состояние постоянной усталости.

    Сидоров подчеркнул, что главное, вовремя обратиться к врачу, который сможет обнаружить рак на ранних стадиях.

    «Если раньше выживаемость пациентов с меланомой составляла 3-4 месяца, то сегодня превышает 6 лет. Важно, что для лечения применяются современные мировые методики, иммунотерапия, специалисты регулярно проходят дополнительное обучение, что позволяет добиваться лучших результатов лечения», — цитирует пресс-служба областного Минздрава первого заместителя главы ведомства Екатерину Огневу.

    По ее данным, рак кожи (кроме меланомы) считается самым диагностируемым заболеванием в России. За год фиксируется 78,5 тысяч таких случаев. В Московской области в минувшем году было отмечено три тысячи случаев базально-клеточного рака кожи и приблизительно 600 случаев меланомы кожи.

    Первым признаком диабета медики назвали повышенный аппетит при невозможности наесться досыта. Если человек без особых причин постоянно испытывает изжогу и тошноту, ему лучше обратиться к специалисту, так как рак желудка успешно маскируется под гастрит и язву.