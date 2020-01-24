Онколог назвал первые признаки рака кожи

Одними из первых симптомов кожных онкологических заболеваний были названы растущие родинки, незаживающие ранки, и пятна, по цвету отличающиеся от веснушек и родинок. На них следует обращать пристальное внимание, отметил заведующий отделением опухолей мягких тканей Московского областного онкодиспансера Денис Сидоров.

Он добавил, что следует следить за состоянием лимфоузлов. Если они увеличились - это тревожный знак. Среди симптомов также отмечены уменьшение веса и снижение аппетита. Должно насторожить состояние постоянной усталости.

Сидоров подчеркнул, что главное, вовремя обратиться к врачу, который сможет обнаружить рак на ранних стадиях.

«Если раньше выживаемость пациентов с меланомой составляла 3-4 месяца, то сегодня превышает 6 лет. Важно, что для лечения применяются современные мировые методики, иммунотерапия, специалисты регулярно проходят дополнительное обучение, что позволяет добиваться лучших результатов лечения», — цитирует пресс-служба областного Минздрава первого заместителя главы ведомства Екатерину Огневу.

По ее данным, рак кожи (кроме меланомы) считается самым диагностируемым заболеванием в России. За год фиксируется 78,5 тысяч таких случаев. В Московской области в минувшем году было отмечено три тысячи случаев базально-клеточного рака кожи и приблизительно 600 случаев меланомы кожи.

Первым признаком диабета медики назвали повышенный аппетит при невозможности наесться досыта. Если человек без особых причин постоянно испытывает изжогу и тошноту, ему лучше обратиться к специалисту, так как рак желудка успешно маскируется под гастрит и язву.