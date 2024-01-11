Мир 11 января 2024, 13:26 США попросят Украину о более четком плане боевых действий Bloomberg: США будут просить от Зеленского более четкий план боевых действий Laurel Chor/Keystone Press Agency/globallookpress

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Американские власти хотят, чтобы Украина усовершенствовала свой план боевых действий, поскольку конфликт слишком затянулся. Об этом с Владимиром Зеленским могут поговорить на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который состоится на следующей неделе, сообщило агентство Bloomberg.

Ожидается, что беседу с президентом Украины проведет советник лидера США по нацбезопасности Джейк Салливан. Штатам нужно знать все детали нового плана после неудачного контрнаступления ВСУ и новостей о разногласиях между Зеленским и главкомом украинской армии Валерием Залужным. Источники Bloomberg отметили, что эта проблема замедляет усилия по разработке военной стратегии.

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По словам одного из собеседников агентства, сейчас ВСУ готовят план на 2024 год, и для этого обсуждается много вариантов. США якобы хотят понять, как именно им лучше выстроить свою поддержку для дальнейшей защиты Украины. Четкая стратегия особенно важна, поскольку ВСУ вряд ли смогут совершить значительный прорыв в ближайшие месяцы.

Российские удары привели к дефициту зенитных управляемых ракет ВСУ. Это признал спикер украинских воздушных сил Юрий Игнат.