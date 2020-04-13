Убивает людей и российские браки. Число разводов из-за COVID-19 может возрасти

Россияне, уже несколько недель прибывающие в самоизоляции, стали чаще обращаться к психологам. Они атакуют горячую линию психологической помощи. Как рассказал главный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе, специалисты принимают около 96 звонков в день.

По словам медика, число разводов в стране может увеличиться, пишет «Интерфакс». Однако не все пары разойдутся окончательно, некоторые могут восстановить отношения после завершения режима самоизоляции.

«Скорее всего, потом будут такие же скоропалительные свадьбы, снова сойдутся, ситуация была тяжелая», — отметил Зураб Кекелидзе.

Он дал совет людям, которые сейчас вынуждены находиться постоянно дома и все время общаться со своими близкими. Уважительно относиться к родным, дать им 1-2 часа «передышки» и уединения.

За последние сутки в России было зафиксировано 2558 новых случаев заражения коронавирусом, погибли на территории РФ скончались в общей сложности 148 человек. Ранее ы столице и Московской области был введен пропускной режим. «360» объясняет, как это работает.