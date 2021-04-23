У переболевших COVID-19 отмечено появление хронических заболеваний кожи

У небольшого числа пациентов, переболевших коронавирусом, отмечается появление заболеваний кожи. У части из них обостряются уже имевшиеся хронические недуги, у некоторых — появляются новые. Большинство из них могут протекать достаточно тяжело.

В беседе с Агентством городских новостей «Москва» об этом сообщила заведующая кафедрой кожных и венерических болезней имени Рахманова Сеченовского университета Ольга Олисова.

По ее словам, особенно опасна пузырчатка. Врач сообщила, что сейчас под ее наблюдением находятся больные, у которых проявляются кожные обострения.

«У одного из них инфекция спровоцировала начало опоясывающего герпеса, у другого — пузырчатки, жизнеугрожающего заболевания. Этот человек пожизненно будет наблюдаться у нас, получать терапию по поводу этого заболевания», — сообщила Олисова.

Она подметила, что во время протекания коронавирусной инфекции или после нее, у пациентов начинает появляться неспецифическая сыпь. Правда, таких пациентов немного.

На днях глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию, будут проходить диспансеризацию и профилактический осмотр в приоритетном порядке.