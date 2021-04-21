Пациенты, которые перенесли коронавирус, будут проходить диспансеризацию и профилактический осмотр в приоритетном порядке. Об этом сообщил журналистам глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова процитировали «Известия».

Мурашко отметил, что сейчас в стране высокая активность вакцинации. Он уточнил, что информацию о числе россиян, которые сделали прививки от коронавируса, начнут публиковать со следующей неделе. Глава Минздрава также подчеркнул, что переболевшие коронавирусом в приоритетном порядке будут проходить диспансеризацию и профилактический осмотр.

Он добавил, что коллективный иммунитет от коронавируса в стране планируется сформировать до августа 2021 года.

«Нужно помнить о том, что мы должны сформировать коллективный иммунитет. Нельзя говорить: „я защищен“ или „мой сосед защищен“. Нужно, чтобы в целом нация прошла это», — подчеркнул он.

Во время послания к Федеральному собранию Владимир Путин призвал россиян делать прививки от коронавируса. Он подчеркнул, что сейчас нельзя терять бдительность — нужно соблюдать меры предосторожности и выполнять рекомендации медиков, чтобы победить заболевание.