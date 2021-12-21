Центр вирусологии «Вектор» опубликовал фотографию «омикрона»

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» обнародовал фотографии штамма коронавируса «омикрон». Сообщение об этом появилось на сайте Роспотребнадзора.

Для того, чтобы сделать фотографию вируса, ученые центра «Вектор» в лаборатории заразили группу клеток Vero E6 штаммом «омикрон». Это было необходимо для изучения разновидности вируса: его размера, формы и так далее. Зараженные клетки отделили от контейнеров, в которых их выращивали, на шестой день после умышленного инфицирования.

«После подготовки пробы клетки были залиты в смесь эпоксидных смол. С этих блоков сделаны очень тонкие срезы, чтобы полученные образцы были прозрачны для электронного пучка и их можно было рассматривать в электронном микроскопе», — объяснили в Роспотребнадзоре.

На фотографиях можно наблюдать пузырьки, которые на самом деле представляют собой канальцы внутриклеточной сети вируса. С помощью них происходит выработка белков, липидов и других необходимых для жизнедеятельности веществ.

Ученые уточнили, что именно является главным отличием «омикрона» от других штаммов — он не вызывает массовой гибели клеток уже на шестые сутки после заражения. Состояние клеток на шестой день характерно тому, которое можно заметить на вторые-третьи сутки, если они поражены другими штаммами коронавируса.