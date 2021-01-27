Центр им. Чумакова обратится в ВОЗ для преквалификации вакцины от коронавируса

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова готовит пакет документов для прохождения процедуры преквалификации вакцины от коронавируса в рамках программы ВОЗ. Об этом сообщил гендиректор центра Айдар Ишмухаметов.

Специалисты ожидают официального ответа от Минздрава РФ, куда уже были направлены все документы, необходимые для регистрации вакцины в стране. Член-корреспондент РАН сообщил, что центр также планирует обратиться во Всемирную организацию здравоохранения документы для прохождения переквалификации.

«Планируем подать пакет документов в ВОЗ для прохождения так называемой процедуры преквалификации лекарственных средств, чтобы получить оценку качества, безопасности и эффективности нашего препарата. Собственно, это откроет широкую дорогу нашей вакцине на глобальный мировой рынок», — сообщил Ишмухаметов ТАСС.

Иранские власти ранее одобрили в республике регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.