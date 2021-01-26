Иран одобрил российскую вакцину «Спутник V»
Во вторник Джавад Зариф принял участие в переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
«Хотел бы вас проинформировать, что вакцина „Спутник V“ вчера была зарегистрирована в Иране. Она была одобрена нашими санитарными властями, и в скором будущем, надеемся, мы сможем ее закупить», — передает РИА «Новости» его слова.
Он также выразил надежду, что Иран приступит к совместному с Россией производству вакцины при участии разных институтов.
По словам директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, в ближайшие несколько недель российский препарат «Спутник V» зарегистрируют более чем в 25 странах. Пока она одобрена в 14 странах.
«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Ее используют при массовой вакцинации в России. Также прививку уже закупили Белоруссия, Аргентина и Венгрия. Египет пока планирует регистрацию препарата, в в Пакистане, по данным СМИ, его уже одобрили.
Кроме того, Владимир Путин обсудил накануне обсудил поставки вакцины в Мексику с президентом этой страны.