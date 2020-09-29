Центр Гамалеи объяснил, почему нельзя быстрее проводить вакцинацию от COVID-19

Россиян продолжают прививать от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург считает, что вакцинацию стоит ускорить, но сделать это пока невозможно.

«Правильное предложение об ускорении вакцинации, но пока это нельзя сделать, так как пропускная способность ограничена», — привело РИА «Новости» объяснение Гинцбурга.

По словам директора центра, сейчас в Москве прививают от COVID-19 от 500 до 600 человек в сутки. Всего вакцинацию уже успели пройти более пяти тысяч человек. Кроме того, Гинцбург отметил, что нет никаких оснований для переноса вакцинации на более поздний срок.

Президент России Владимир Путин в августе сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Препарат «Спутник V» создали специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи. Пока медики проводят пострегистрационные исследования вакцины. Для этого от коронавируса прививают добровольцев.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Леонид Огуль предложил включить вакцину от СОVID-19 в национальный календарь прививок. Он подчеркнул, что среди населения важно сформировать коллективный иммунитет к инфекции.