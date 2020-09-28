Вакцину от коронавируса предложили включить в календарь прививок

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Леонид Огуль заявил о необходимости включить в национальный календарь прививок российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Он отметил что процедура должна быть бесплатной и доступной для жителей нашей страны, информирует ИА НСН.

«Вакцина нужна, чтобы выработался иммунитет. Мы хотим, чтобы сформировался коллективный иммунитет. С момента регистрации „Спутник V“ вакцины провакцинировалось порядка трех тысяч человек. Это очень мало», — подчеркнул депутат.

По его словам, в 11 регионах был достигнут коллективный иммунитет на уровне приблизительно 20-25%. Он считает, что эти показатели тоже недостаточны. Огуль повторил, что вакцина должна быть доступной, а вакцинация — добровольной.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин перед поездкой Сеул собирается сделать прививку российской вакциной от COVID-19. С таким заявлением выступила пресс-служба южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина по итогам его телефонного разговора с лидером нашей страны.