Центр Гамалеи начал разработку лекарства от COVID-19 из антител

Препарат из антител для лечения заразившихся коронавирусом начали разрабатывать в национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом рассказал директор Центра Александр Гинцбург.

«Вот антитела, которые можно давать заболевшим коронавирусом в виде лекарства, мы сейчас разрабатываем», — привело РИА «Новости» слова Гинцбурга.

Он также добавил, что клинические испытания начнутся в январе и завершатся в течение 3-4 месяцев, отмечено в Telegram-канале агентства.

Второй компонент вакцины против COVID-19 можно ввести не на 21, а на 28 день после первой фазы, это поможет повысить количество антител, считает иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. При этом он добавил, что вводить второй компонент вакцины раньше срока не стоит, поскольку «иммунная система должна полноценно запомнить антиген, развить иммунный ответ и только потом бустеризоваться».